La Juve ipoteca il passaggio ai quarti

Roma, 23 feb. (askanews) - La Juve vince 2-0 in trasferta a Oporto ed ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Allo stadio Do Dragao risolvono Pjaca e Dani Alves che entrano dalla panchina alla mezzora della ripresa e segnano le due reti, una dopo l'altra che risolvono il match contro il Porto. Lusitani in dieci dal 27' del primo tempo per il doppio giallo a Telles. "Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto sul piano della personalità. Dopo i primi cinque minuti di leggera sofferenza abbiamo preso la gara in mano". Il commento a fine gara di Massimiliano Allegri."I ragazzi sono stati bravi, pazienti, abbiamo allargato il gioco e portato a casa una vittoria fondamentale. Dobbiamo solo acquisire un po' più di sicurezza negli ultimi venti metri di campo, ma ci arriveremo. Soddisfazione personale dopo le vicende degli ultimi giorni? Normale che nell'arco della stagione ci siano dei momenti di tensione, sennò ci annoieremmo... diciamo che questa vittoria è arrivata nel momento giusto e nel modo giusto. Potevamo fare il 3-0, ma è un buon punto di partenza in vista della gara di ritorno". Il 14 marzo il ritorno a Torino. E nella notte il tweet: "La pazienza necessaria, la giusta attitudine, un risultato che dà fiducia: questa SQUADRA cresce in consapevolezza!". Adx-int4