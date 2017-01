Roma, 21 gen. (askanews) - Tutto facile per la Fiorentina che travolge al Bentegodi 3-0 il Chievo grazie alle reti di Tello, Babacar su rigore e il gol di Chiesa in pieno recupero. La viola quindi dà continuità alla vittoria contro la Juventus poortando a casa altri tre punti fondamentali in chiave Europa mentre il Chievo è alla quarta sconfitta consecutiva e cominciano a scricchiolare un po' le certezze di inizio stagione. La partita inizia subito a ritmi alti con la Fiorentina che tiene il possesso palla e i gialloblu che pressano alto. Dopo 9' il Chievo va vicino al vantaggio con un destro dai 25 metri di Castro ma Tatarusanu para. Al 18' la svolta: Dainelli si addormenta con la palla tra i piedi, Tello gliela ruba e tutto solo contro Sorrentino lo batte per l'1-0 viola. Il Chievo subita la rete prova a colpire la Fiorentina con le ripartenze ma l'ultima occasione del tempo è sempre per la squadra di Sousa con una punizione di Bernardeschi che Sorrentino mette sulla traversa. Nella ripresa la Fiorentina parte subito forte e al 52' raddoppia: dagli sviluppi di un corner Cacciatore atterra Chiesa, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Babacar non sbaglia. Sul doppio vantaggio è tutto più facile per la viola che rischia solo in un paio di circostanze: entrambe con Meggiorini ma Tatarusanu è attento. In pieno recupero arriva in contropiede la rete del 3-0 di Chiesa. Adx