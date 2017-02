La Finlandia (ri)vota a favore delle nozze gay

Helsinki, 17 feb. (askanews) - Il parlamento della Finlandia ha votato per la seconda volta a favore dei matrimoni omosessuali, appena due settimane prima la prevista entrata in vigore della legge approvata nel 2014. La seconda votazione è stata un tentativo dell'ultimo minuto degli oppositori di impedire la legalizzazione dei matrimoni gay nel Paese, ma il parlamento ha ribadito il sì alla legge con 120 voti favorevoli e 48 contrari. La norma entrerà adesso in vigore, come previsto, il 1 marzo. Il precedente parlamento aveva approvato una legge sulle nozze tra persone dello stesso sesso a fine 2014, a partire dal marzo di quest'anno. I conservatori all'opposizione - che vogliono una legge che riconosca il matrimonio unicamente come un'unione tra uomo e donna - hanno però raccolto le oltre 50mila firme necessarie per fissare un dibattito parlamentare a riguardo. La commissione affari legali del Parlamento ha respinto la contro-mozione, ma gli esponenti conservatori dei Democratici Cristiani e dei Veri Finlandesi - uno dei tre membri della coalizione di governo - hanno insistito sulla necessità di avere un voto plenario. Aer