La consigliera con i piedi sul divano dello Studio Ovale

Washington, 28 feb. (askanews) - La consigliera del presidente Usa Donald Trump Kellyanne Conway è, di nuovo, al centro di una tempesta sui social media dopo essersi fatta fotografare in ginocchio su un divano della Casa Bianca con le scarpe addosso. In un'immagine dell'Afp, Conway appare accovacciata disinvoltamente su un divano della Studio ovale, mentre il presidente posa con decine di presidi di college e università storicamente nere, tutti in piedi. Su Twitter Conway è stata subito accusata di aver usato un linguaggio del corpo "irrispettoso". "Conway con le scarpe sul divano della Casa Bianca, coerente con la generale mancanza di rispetto dimostrata dalla squadra di Trump" ha twittato un utente. "La nuova foto simbolo dei 'privilegi del bianchi'" ha scritto un altro, puntando all'immagine in cui la donna è circondata da afroamericani tutti in piedi. Altri paragonano l'immagine a quella del 2013 il cui il presidente Barack Obama fu colto con i piedi sulla scrivania della Stanza ovale. "Ricordate quando i repubblicani erano impazziti per la maleducazione di Obama nella Stanza ovale". "Gli educatori afroamericani più stimati si sono riuniti alla Casa Bianca e Kellyanne Conway non si preoccupa di accoglierli con il rispetto della cortesia formale" si legge sul sito femminile Jezebel."al diavolo le scarpe sul divano, l'immagine più brutta è la rozza maleducazione". Conway di recente è stata oggetto di forti polemiche per aver promosso in un'intervista tv il marchio di abbigliamento di Ivanka, la figlia del presidente. Il capo dell'ufficio etico del Congresso ha scritto alla Casa Bianca invitandola a sanzionare la donna. Bea-int4