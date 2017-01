La commedia musicale "La La Land" trionfa ai Golden Globes

Los Angeles, 9 gen. (askanews) - Il musical "La La Land" ha stravinto ai Golden Globes ieri sera a Hollywood, aggiudicandosi sette premi della stampa estera. Il film francese "Elle" è stato premiato come il miglior film in lingua straniera e la sua protagonista, Isabelle Huppert, miglior attrice. La commedia "La La Land" partiva favorita con sette nomination che non ha mancato: migliore commedia, migliore scenografia, migliore regia, musica e canzone originale. Premiati anche i due interpreti principali, Emma Stone e Ryan Gosling. "E' un film per coloro che sognano", ha commentato Emma Stone nel ricevere la statuetta. I Golden Globes vengono assegnati da una giuria di 90 giornalisti dell'Hfpa e sono considerati l'anticamera degli Oscar. Cam