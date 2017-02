La Camera dei Comuni dà il via libera alla Brexit

Londra, 8 feb. (askanews) - Via libera della Camera dei Comuni britannica al disegno di legge che autorizza il governo ad avviare le procedure formali per il divorzio dall'Unione Europea (Brexit). I deputati hanno approvato con 494 voti a favore e 122 contrari la legge che consente alla premier Theresa May di ricorrere all'articolo 50 del trattato di Lisbona, avviando i due anni di negioziati per uscire dall'Ue. Il testo deve ora passare al vaglio della Camera dei Lord. Sim/Int9