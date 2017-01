Roma, 21 gen. (askanews) - Una sede regionale della Bbc ha provocato una breve ondata di panico con un apparente scoop mondiale, un attacco a colpi di arma di fuoco contro Donald Trump, rivelatosi del tutto falso. Lo racconta il Daily Mail sul suo sito. La sede di Northampton della tv pubblica britannica ha detto che il suo account Twitter è stato violato dopo aver lanciato come un fulmine a ciel sereno la seguente Breaking News: "presidente Trump ferito a un braccio da spari #Inauguration", dopo le proteste che hanno segnato ieri la cerimonia di insediamento di Trump alla Casa Bianca. Il tweet è stato subito cancellato, BBC Northampton ha detto che il su account è stato hackerato e che sta indagando sui responsabili. Non è la prima volta che la Bbc commette errori sulla salute di un leader mondiale. A giugno 2015, Ahmen Khawaja annunciò con una "breaking news" la morte delle Regina Elisabetta II, pubblicando per sbaglio un annuncio che faceva parte di una esercitazione sulla morte di un membro della famiglia reale. Bea/Int9