L'Ue si sarebbe aspettata dall'Italia una risposta più dettagliata

Bruxelles, 2 feb. (askanews) - Fonti della Commissione europea, in attesa di una valutazione più approfondita, fanno sapere che dall'Italia "ci saremmo aspettati risposte più dettagliate" alle misure aggiuntive richieste sul risanamento dei conti pubblici. A livello ufficiale, la Commissione aveva precedentemente riferito di aver ricevuto la lettera di risposta del ministro Pier Carlo Padoan assieme al rapporto sui fattori rilevanti per il debito. E che ora si stanno valutando i due documenti. "Abbiamo ricevuto la lettera" del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, "assieme al rapporto sui fattori rilevanti per il debito. Ora la valuteremo", ha affermato infatti la portavoce Annika Breidthardt, durante l'incontro di metà giornata con la stampa. "Stiamo valutando i due documenti".