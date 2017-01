L'Onu dice che il bando di Trump è "illegale e meschino"

New York 30 gen. (askanews) - Il divieto di ingresso deciso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti dei cittadini di sette Paesi islamici è "illegale e meschino": lo ha affermato l'Alto Commissario del Consiglio per i Diritti umani dell'Onu, Zeid al-Hussein. "La discriminazione sulla sola base della nazionalità è proibita dalle leggi umanitarie", ricorda al-Hussein in un messaggio diffuso su Twitter, aggiungendo che "il divieto statunitense è inoltre meschino e spreca delle risorse necessarie per un'adeguata lotta al terrorismo". Le agenzie dell'Onu più direttamente impegnate con le migrazioni, l'Unhcr e l'Iom, hanno diffuso un comunicato congiunto in cui l'ordine esecutivo non è stato menzionato, e nel quale si invitano gli Stati Uniti a "continuare nella sua forte leadership e lunga tradizione di proteggere coloro che fuggono dai conflitti e dalle persecuzioni". Aer