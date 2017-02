Milano, 7 feb. (askanews) - Nuovo capitolo nella vicenda dell'olio di palma e della sua potenziale pericolosità per la salute delle persone. Uno studio pubblicato da Stiftung Warentest, rivista di una importante associazione indipendente di consumatori in Germania, torna sull'argomento olio di palma e mette in luce come "non sia cancerogeno in sé". "L'olio di palma - scrive la rivista tedesca - è un controverso grasso vegetale, che viene ritenuto dannoso per la salute e per l'ambiente. In Italia molti produttori lo hanno messo al bando, perché ritenuto cancerogeno. Ma questa opinione è errata".

La ricerca fa riferimento esplicito alla situazione italiana, dove colossi come Coop e Barilla si sono schierati contro l'olio di palma, mentre Ferrero ha fatto una scelta opposta. "Stiftung Warentest - prosegue l'articolo - analizza regolarmente prodotti alimentari per i contaminanti presenti in olii e grassi, per esempio la crema di nocciole (in riferimento a test eseguiti nell'aprile 2016). Mentre la Nutella ha evidenziato un livello molto basso di contaminazione, una crema senza olio di palma a base di olio di semi di girasole non ha superato il test, a causa di un alto livello di contaminazione". "Questo esempio - conclude l'articolo tedesco - mostra che gli esteri critici degli acidi grassi possono trovarsi in molti grassi vegetali raffinati, non sono ancora completamente evitabili. Ma, in ogni caso, è possibile ridurli al minimo attraverso condizioni di produzione ottimizzate e una attenta selezione delle materie prime. Dunque l'olio di palma non è cancerogeno di per sé".