L'Inter schianta la Lazio 3-0, Icardi: "Occhio alla sosta"

Roma, 22 dic. (askanews) - L'Inter schianta la Lazio nell'ultima partita del 2016, altro anticipo della diciottesima giornata del campionato. A San Siro vince 3-0 con i gol di Banega e la doppietta di Icardi e si porta proprio a tre punti dai biancocelesti, terzi ed in piena zona Champions aspettando che giochino Roma, Napoli e Milan. Lazio scintillante nel primo tempo, ma rimasta di fatto nello spogliatoio dopo l'intervallo. Tutto nel secondo tempo. Al 9' un recupero sulla trequarti di Brozovic innesca Banega, che da fuori area scarica un destro potente su cui Marchetti non è impeccabile. Il raddoppio all'11': D'Ambrosio crossa da destra, Icardi è bravo a prendere il tempo a De Vrij e girare di testa sul secondo palo. Icardi al 20' li beffa ancora, su schema da calcio piazzato, con Banega che lo pesca a centro area per la girata che Marchetti non trattiene. Terza vittoria di fila con il nerazzurro che invita a non rilassarsi troppo. "Non dobbiamo sprecare tutto dopo le feste come l'anno scorso dove avevamo fatto bene fino a dicembre per poi buttare tutto - ha detto Icardi a fine gara - E' la strada giusta per Champions? Andiamo avanti piano. Stiamo recuperando posizioni in classifica ma andiamoci piano." Adx