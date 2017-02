L'incognita del nuovo stadio della Roma

Roma, 2 feb. (askanews) - "Sul progetto definitivo dello stadio della Roma c'è la volontà ad andare avanti per analizzare il dossier. È stata chiesta proprio per questo motivo la proroga di trenta giorni della Conferenza dei Servizi". Così in una nota il Campidoglio. "Riserve - si legge - sono state espresse sui livelli di sicurezza stradale, veicolare e pedonale nella consapevolezza che ci sono trenta giorni per intervenire. C'è una lista di temi da affrontare nel periodo di sospensione; ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura".

In precedenza si era appreso che: l'amministrazione comunale di Roma Capitale ha consegnato alla Regione Lazio le valutazioni sul progetto del muovo stadio della Roma. "Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello stadio della Roma - si legge nel documento - è non favorevole". Il parere in oggetto è consultabile all'indirizzo web www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Il dubbio è che i rilievi al progetto sono talmente tanti e sostanziali che i tempi potrebbero non consentire la correzione delle criticità avanzate.