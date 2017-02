L'ex "Ladri di Carrozzelle" si è suicidato

Roma, 7 feb. (askanews) - Piero Petrullo, già componente del gruppo di musicisti disabili "Ladri di Carrozzelle" è stato trovato morto ieri mattina nella sua casa di Velletri, dove pare si sia impiccato con un cavo a un attrezzo da palestra. La band è attesa sabato nella serata conclusiva a Sanremo, dove per la prima volta salirà sul palco dell'Ariston. Petrullo suonò in qualità di percussionista dal 2006 al 2010, quando lasciò la band a causa di problemi di salute. Dice Paolo Falessi, uno dei fondatori del gruppo: "Era un uomo straordinario nonostante soffrisse molto a livello fisico, con dolori molto violenti, era sempre positivo, gioioso, amava stare con gli amici, divertirsi, suonare i suoi strumenti, ci dava sempre coraggio a tutti, andremo a Sanremo sabato prossimo con il gruppo laboratorio " Ladri di Carrozzelle" con il cuore rotto dal dolore della tragica morte del nostro amico e collega, che cercheremo di ricordare, dando il meglio di noi stessi". Paola Severini Melograni, direttore dell'agenzia Angelipress.com, parlando a nome del gruppo ha spiegato che Piero Petrullo "ha lasciato la band 7 anni fa, dunque non fa parte dell'attuale formazione dei Ladri di carrozzelle. Ma la band che sarà a Sanremo gli dedicherà l'esibizione". "La band che salirà sabato sul palco di Sanremo è composta da altri musicisti - ha aggiunto Paola Severini Melograni - però questo evento così doloroso ci fa riflettere sull'enorme valore di un'iniziativa di questo genere che illumina di positività una festa popolare come Sanremo". Adx/Int2