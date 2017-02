L'erede dell'impero Samsung incriminato per corruzione

Seoul, 28 feb. (askanews) - L'erede dell'impero Samsung e altri quattro alti dirigenti del più grande produttore di smartphone al mondo sono stati incriminati oggi in Corea del Sud per una serie di reati, tra cui corruzione e appropriazione indebita. "I procuratori speciali hanno incriminato oggi il vice presidente di Samsung Electronics Lee Jae-Yong... per corruzione, appropriazione indebita, occultamento di beni all'estero... e falsa testimonianza", ha detto Lee Kyu-Chul, portavoce del team che ha indagato sulla corruzione e lo scandalo sull'abuso di potere che ha visto coinvolta anche la presidente Park Geun-Hye, finita sotto procedimento di impeachment. int4