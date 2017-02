L'attacco di Emiliano a Renzi

Roma, 16 feb. (askanews) - "Se Renzi non si ferma la scissione è nei fatti ormai". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia e candidato alla segreteria del Pd, intervistato da Annalisa Bruchi per il programma Night Tabloid, in onda stasera su Rai2. "Io - ha aggiunto - sono sempre stato uno dei suoi sostenitori, non sono uno della minoranza Dem, l'ho sostenuto con grande entusiasmo, convinto che fosse l'uomo del cambiamento, ora è un tappo senza il quale probabilmente avremmo trovato molto rapidamente le ragioni dello stare insieme". Afe-Int5