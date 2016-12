L'assessore all'urbanistica Berdini ha detto che la metro a Roma è a rischio chiusura

Roma, 22 dic. (askanews) - "Se non facciamo urgentemente la manutenzione straordinaria, entro primavera le metro A e B rischiano la chiusura: è lo Stato che deve darci i soldi. Non si capisce perché a Milano dopo Expo gli dobbiamo dare 1 miliardo e mezzo e Roma invece deve dare 500 milioni all'anno allo Stato". Così l'assessore all'Urbanistica di Roma Paolo Berdini, a Otto e mezzo su La7. Rispondendo alla domanda diretta "se lo Stato non vi dà i soldi voi, chiudete la metro di Roma?", l'assessore ha ribadito: "Sì, c'è questa ipotesi". Sav/Int2