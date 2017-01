Roma, 21 gen. (askanews) - Il giorno dopo l'insediamento alla Casa Bianca come nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump entra anche nuovamente nel mirino del gossip. Stavolta a tirarlo in ballo è Kristen Stewart, protagonista della saga Twilight insieme a Robert Pattinson, con il quale ha avuto anche una relazione, che durante un'intervista a "Variety" parla del neopresidente: "Qualche anno fa era ossessionato da me, davvero ossessionato. Ed era una cosa che mi faceva uscire di testa". L'attric si riferisce ai tweet con i quali il neopresidente americano Donald Trump, nel 2012, aveva attaccato l'attrice dopo la fine della relazione con Robert Pattinson. "Non capivo, letteralmente non riuscivo a capire. E' qualcosa di così lontano dalla realtà che non voglio credere che sia accaduto. E' una cosa folle" ha detto l'attrice, impegnata nella promozione del cortometraggio "Come Swim", scritto e diretto dalla 27enne e presentato al Sundance Film Festival. Adx