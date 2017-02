Kim Dotcom sarà estradato negli Usa (accusato di pirateria informatica)

L'Alta Corte della Nuova Zelanda ha dato il via libera

Wellington, 20 feb. (askanews) - L'Alta Corte della Nuova Zelanda ha autorizzato l'estradizione negli Stati Uniti di Kim Dotcom, accusato di pirateria informatica in relazione al suo impero web Megaupload. Il giudice dell'Alta Corte, Murray Gilbert, ha confermato il verdetto di un tribunale distrettuale secondo cui ci sono prove a sufficienza per inviare Dotcom e gli altri tre co-imputati negli Stati Uniti per sostenere un processo. Il team legale di Dotcom ha annunciato che presenterà immediatamente appello contro questa decisione e continuerà la sua linea di contestare l'estradizione. Fco(Int9