Roma, 22 gen. (askanews) - Con i gol di Dybala al 5' e Higuain al 16', entrambi del primo tempo, la Juventus batte 2-0 la Lazio nell'anticipo delle 12.30 della ventunesima giornata del campionato di serie A e sale a 48 punti in classifica sempre più in testa al campionato. Per i biancocelesti, fermi a quota quaranta, quarto posto e zona Champions che si lontana. Adx MAZ