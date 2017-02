Juve-Inter 1-0, decide una prodezza di Cuadrado

Roma, 6 feb. (askanews) - Una staffilata di Cuadrado al 45' del primo tempo regala alla Juventus la vittoria per 1-0 sull'Inter nel posticipo della 23/a giornata, che interrompe cosi' la striscia di sette successi di fila dei nerazzurri. Partita combattutissima con la Juve che parte a mille e colpisce anche due traverse, poi nel momento di massima spinta dell'Inter che va vicina al gol con Gagliardini e Icardi arriva il tiro da 25 metri di Cuadrado che risolve il match. Nel finale di partita espulso Perisic al 94'. Per i bianconeri, sempre piu' al comando della classifica, e' la 28esima vittoria consecutiva allo Stadium. "Sono molto contento - il commento di Massimiliano Allegri a Premium Sport - è stata una partita di altissimo livello, ai livelli di una semifinali di Champions League, quindi bisogna fare i complimenti anche all'Inter. Indipendentemente dal risultato avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione del genere e sono felice". Pioli se la prende con gli arbitri: "In gare come queste gli episodi fanno la differenza: sul gol di Cuadrado ci abbiamo messo del nostro, ma nel primo tempo c'erano due rigori per noi. Abbiamo capito che ci stiamo avvicinando, ma se vogliamo essere veramente grandi dobbiamo curare ogni dettaglio". Adx