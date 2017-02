Juncker dice che non intende dimettersi

Bruxelles, 23 feb. (askanews) - "Io non mi dimetterò: porterò il mio mandato fino alla sua conclusione, il primo novembre 2019. Ma questo lo sapevate già". Lo ha affermato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, rispondendo a un giornalista durante una breve conferenza stampa, questo pomeriggio a Bruxelles, al termine del suo incontro con il primo ministro irlandese Enda Kenny. Il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein aveva già smentito con forza nei giorni scorsi le storie che "riemergono incessantemente e senza fondamento" come "echi in una stanza" sulla presunta intenzione di dimettersi di Juncker. In realtà, ha puntualizzato il portavoce, quello che Juncker ha sempre detto è di non avere alcuna intenzione di ricandidarsi dopo la fine del suo mandato, nel 2019, e questo proprio per "restare un uomo libero" durante l'esercizio delle sue funzioni, e per non essere sospettato - com'era capitato al suo predecessore, José Manuel Barroso - di agire solo in funzione della sua riconferma. Int9