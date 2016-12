Roma, 28 dic. (askanews) - Jovanotti per Natale ha deciso di regalare una gioia anche agli amici a quattro zampe. L'artista ha infatti regalato 15 quintali di crocchette al canile di Ossaia, la piccola frazione di Cortona, il comune in provincia di Arezzo dove la pop star vive. A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa il quale svela che non si tratta della prima volta che Jovanotti tende una mano alla struttura di cui in passato ha anche fatto da testimonial. Il 23 dicembre scorso, invece, ha tenuto a sorpresa un mini concerto natalizio per i bambini dell'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze: accompagnato dal chitarrista Riccardo Onori, il cantautore ha fatto la sua comparsa nella ludoteca dove erano riuniti i piccoli ospiti, e ha cantato per loro alcuni dei suoi brani più celebri. Adx