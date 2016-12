Roma, 28 dic. (askanews) - Jennifer Lopez e Drake sono ufficialmente una coppia. La star canadese del genere r'n'b e la diva del pop di origini portoricane hanno svelato il loro legame sui social pubblicando una foto in cui appaiono abbracciati seduti su di un divano. Già due settimane fa avevano lasciato trapelare sui social un foto dove erano ritratti in atteggiamenti affettuosi. Jennifer Lopez ha interrotto in agosto la relazione con il 29enne ballerino Casper Smart: Drake, dal canto suo, lo scorso mese di ottobre ha posto fine alla sua altalenante relazione, durata comunque sette anni, con Rihanna. Adx