Roma, 20 gen. (askanews) - Dopo settanta film, tre Oscar e dodici nominations, Jack Nicholson ha deciso di dire basta alla soglia degli ottanta anni che compirà ad aprile. A rivelarlo non è l'attore ma l'amico Peter Fonda, co-star nel 1969 in "Easy Rider". "Non voglio parlare per lui", ha detto Peter Fonda al 'tea party' a Los Angeles della British Academy of film, "ma ormai Jack ha fatto tanto lavoro, sta bene finanziariamente ed è praticamente in pensione". Nicholson ha vinto due Oscar conme attore protagonista con "Qualcuno volò sul nido del cuculo", "Qualcosa è cambiato" e uno come miglior attore non protagonista per Voglia di tenerezza. Indimenticabili sono la maggior parte dei personaggi da lui interpretati, in pellicole cult come "Shining", "Le streghe di Eastwhick" o "Batman". Nel 2013 si cominciò a parlare del suo pensionamento ma l'attore disse: "Ho ancora il cervello di un matematico... ma non reciterò sino al giorno della mia morte, non è per questo che ho iniziato a fare l'attore. Non sono un solitario, ma sono contento nella mia casa". Adx