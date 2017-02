Isola dei famosi, Dayane Mello e la De Grenet in nomination

Roma, 1 feb. (askanews) - Dayane Mello e Samantha De Grenet subito in nomination al termine della prima puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo uno sbarco difficile i naufraghi hanno potuto affrontare la prima puntata del reality con Dayane Mello che entra a furor di popolo tra le prime che potrebbero essere escluse. Il gruppo si divide in "evoluti" e non evoluti" mentre Alessia Marcuzzi annuncia che sono uscite alcune rivelazioni che potrebbero cambiare il percorso del reality ma rimanda tutto alla prossima puntata. Le condizioni su Cayo Paloma sono leggermente migliorate ma restano dure tanto che, in un momento di sconforto Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini hanno pensato di abbandonare l'isola. Troppe lamentele. Dallo studio Alessia e Vladimir Luxuria bacchettano i concorrenti. I gruppi si dividono confrontandosi in delle prove affrontate anche da una scimmia. Chi fa peggio di lei, la dottoressa Tibi, non passa il livello. Intanto arriva l'ultima naufraga del gruppo, Giulia Calcaterra, che vince il televoto con Desirée Popper. Nella prova evolutiva i naufraghi devono arrampicarsi su una scala e memorizzare un codice. Solo Simone, Malena e Moreno passano la prova. Eva e Massimo restano sull'isola primitiva. Il secondo gruppo è formato da Giulia, Nathaly, Nancy (che superano la prova) e Raz (che resta invece nell'isola primitiva). E' il momento di Dayane, Samantha, Giacomo, Andrea e Giulio: passano tutti tranne Andrea. In nomination vanno quindi Dayane con 8 voti e Samantha con 3, che passeranno la settimana nell'isola dei primitivi. Le stuoie se le aggiudicano Nancy, Malena, Samantha e Eva. Adx