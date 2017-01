Iris Mittenaere, è francese e studia odontoiatria la nuova Miss Universo

Manila, 30 gen. (askanews) - La corona di Miss Universo è tornata dopo 64 anni sulla testa di una francese, con la vittoria di Iris Mittenaere, 24 anni, al concorso di bellezza globale che quest'anno è stato ospitato dalla capitale filippina. Mittenaere, studentessa di odontoiatria nella città del nord della Francia di Lilla, ha battuto la seconda e la terza classificata Miss Haiti e Miss Colombia, conquistando il titolo per la Francia per la prima volta dal 1953. "Ero molto sorpresa, continuavo a toccare le corona dicendo 'mio Dio, è sulla mi testa, non ci credo'" ha detto Mittenaere in una conferenza stampa dopo il concorso, che fino al 2015 era gestito dall'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E proprio su Trump e sulla crisi dei rifugiati le sei finaliste si sono dovute cimentare in una serie di domande e risposte. Mittenaere ha detto che se la Francia ha il diritto di chiudere i confini, le migrazioni hanno portato molti benefici. Miss Kenya, altra finalista, ha detto che la presidenza di Trump "potrebbe non essere stata la scelta di molte persone" negli Usa. "In tanti si oppongono. Ma credo che quando ha assunto l'incarico è stato capace di unificare l'intero Paese" ha detto Mary Esther Were, 27 anni. Miss Colombia è parsa alludere a Trump quando le è stato chiesto perchè la violenza sembra prevalere nel mondo. "Anche se alcuni presidenti non vanno d'accordo con altri, lavoriamo insieme per unire" ha detto Andrea Tovar, 23. Lo scorso anno il titolo era stato vinto dalla filippina Pia Wurtzbach, dopo una clamorosa gaffe del presentatore Steve Harvey, che aveva erroneamente annunciato la vittoria di Miss Colombia. Harvey si corresse nel giro di pochi minuti, scusandosi con Wurtzbach e con Miss Colombia Ariadna Gutierrez. Bea-Int5