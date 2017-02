Investe e ferisce 3 persone in Germania, la polizia gli spara e l'arresta

Roma, 25 feb. (askanews) - Un'automobile ha investito un gruppo di passanti nella località tedesca di Heidelberg, provocando almeno tre feriti. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che il conducente, ferito a colpi d'arma da fuoco, è stato arrestato; non è tuttavia chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente.

Secondo la polizia di Manhheim l'uomo, le cui generalità non sono state rese note, ha prima investito un gruppo di pedoni davanti a una pasticceria, poi è sceso dalla macchina e si è incamminato lungo la strada; grazie alle indicazioni dei passanti gli agenti di un'auto di pattuglia lo hanno prima ferito e poi bloccato. Sempre stando alla polizia l'uomo, rimasto gravemente ferito e ricoverato in ospedale, sarebbe stato anche in possesso di un coltello. Mgi/Int2