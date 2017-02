Incidente stradale a Setteville. Quattro giovani deceduti

In via Tiburtina in direzione della capitale

Roma, 5 feb. (askanews) - Tragico incidente stradale questa notte, intorno alle 4 circa, nel Comune di Guidonia in località Setteville, nel quale sono morti quattro giovani. Una squadra del Comando di Roma dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Tiburtina 18.700 in direzione Roma per liberare i corpi dalle vittime dalle lamiere dell'autovettura. Via Tiburtina è rimasta chiusa nei due sensi di marcia per tutto il tempo dell'intervento ed al momento non è stato possibile identificare i ragazzi. Gci MAZ