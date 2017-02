In Campidoglio il vertice sullo stadio della Roma (assente Berdini)

Roma, 14 feb. (askanews) - Come già annunciato da Askanews l'assessore all'Urbanistica non partecipa al vertice in Campidoglio Sullo stadio della Roma. Oltre ai rappresentanti del club vi prendono parte per il Comune, il vicesindaco Luca Bergamo, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito e il capogruppo M5s Paolo Ferrara e la presidente della commissione Urbanistica Donatella Iorio. La sindaca di Roma Virginia Raggi è attesa in protomoteca per firmare un protocollo con la Confartigianato sul Food sharing. Sis-Int5