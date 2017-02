In Campidoglio (ennesimo) vertice Grillo-Raggi sullo stadio

Roma, 22 feb. (askanews) - Stadio sì, stadio no. La lotta tutta interna al M5s sull'impianto sportivo di Tor di Valle potrebbe finalmente sciogliersi in un responso definitivo. Si terrà questo pomeriggio, secondo quanto si apprende, un incontro in Campidoglio tra il leader M5s Beppe Grillo, la sindaca di Roma Virgina Raggi e i consiglieri comunali pentastellati. Al centro dell'incontro, proprio la controversa questione dello stadio della Roma che nei giorni scorsi ha visto alcuni grillini schierati contro un progetto accusato di troppe speculazioni. Lo stesso Grillo sarebbe sceso nella Capitale proprio per cercare di sciogliere il rebus, viste anche le polemiche che si stanno susseguendo e che stanno dividendo il movimento. Int5