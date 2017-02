Il vicepresidente Usa Pence: impegno Usa nella Nato è incrollabile

Roma, 18 feb. (askanews) - L'impegno degli Stati uniti nella Nato è "incrollabile". L'ha detto oggi il vicepresidente americano Mike Pence parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, in un discorso che punta a tranquillizzare gli alleati dopo le dichiarazioni precedenti del presidente Donald Trump che ne avevano messo in discussione alcuni capisaldi. "Il presidente mi ha chiesto di essere qui oggi (...) per trasmettere il messaggio che gli Stati uniti sostengono fortemente la Nato e che noi saremo incrollabili nel nostro impegno verso l'Alleanza atlantica", ha detto Pence. (Fonte Afp) Mos MAZ