Il San Camillo assume solo medici non obiettori e scoppia la polemica

Roma, 22 feb. (askanews) - Giunge a conclusione fra le polemiche il bando che ha portato all'assunzione a tempo indeterminato all'ospedale San Camillo di Roma, di due ginecologi non obiettori di coscienza. Fortemente voluto dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, per assicurare l'applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, il bando ha suscitato polemiche sin dal suo nascere. Ed era da subito finito nel mirino dei movimenti pro vita e del Family Day. Non favorevole la stessa Lorenzin, che in audizione in Parlamento aveva chiarito: "non e' possibile reclutare personale sanitario con contratti a tempo indeterminato, ponendo il requisito 'non obiettore': modalita' discriminatoria di reclutamento del personale, atteso che la legge prevede di cambiare idea nel corso della carriera lavorativa". I medici che andranno in forze al San Camillo saranno impiegati nel reparto che si occupa di interruzioni della gravidanza "nel settore del Day Hospital e Day Surgery per l'applicazione della legge 194" e non potranno diventare obiettori di coscienza neanche una volta assunti, pena l'inadempienza contrattuale e persino il licenziamento. E oggi a levare gli scudi sono i Medici Cattolici che giudicano "assolutamente intollerabile l'arroganza di politici e coordinatori sanitari e il pressapochismo violento con il quale irrompono nel mondo della salute". "Il management sanitario e le organizzazioni negative - chiariscono - non possono ottemperare le loro esigenze applicando clausole contrattuali di "coercizione delle coscienze" a tempo indeterminato, tra l'altro minacciando licenziamenti per inadempienze contrattuali e studiando bandi per selezioni blindate. Bandi studiati bene al fine di evitare che i medici una volta assunti possano diventare obiettori di coscienza". Porre tra i requisiti concorsuali la clausola 'non obiettori', chiaricono, è "distintivo discriminatorio aggiuntivo assolutamente inaccettabile". "Nella dilagante disoccupazione medica e nella disperazione che affligge il mondo dei giovani medici disoccupati, questa discriminazione appare come una spinta inaccettabile ad appannare le coscienze e ad accettare contratti per bisogno economico di sopravvivenza".