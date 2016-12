Il salva-risparmio da 20 mld alla Camera, Padoan: tuteliamo i risparmiatori

Roma, 21 dic. (askanews) - E' iniziato nell'Aula della Camera l'esame sull'autorizzazione, chiesta dal governo al Parlamento, ad aggiornare gli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 prevedendo una maggiore spesa fino a 20 miliardi di euro per affrontare eventuali crisi bancarie, in primis la vicenda Mps se l'aumento di capitale sul mercato non andrà a buon fine. In Aula è presente il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il quale ieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, ha affermato che l'autorizzazione è necessaria per avere una "alternativa" ad un eventuale bail-in che produrrebbe "danni incalcolabili" a risparmiatori e imprese. La seduta, iniziata alle ore 9, si concluderà entro le 12 con il voto. La relazione approvata dal consiglio dei ministri deve ottenere la maggioranza assoluta. "Ribadisco l'impegno del governo alla massima tutela dei risparmiatori retail nei limiti" della normativa europea ha assicurato il ministro dell'Economia. "Ove si dovesse dar vita a interventi gli impatti saranno assolutamente minimizzati o resi inesistenti", ha detto. La somma dei 20 miliardi richiesti è basata sulla natura "precauzionale" della richiesta di autorizzazione rivolta dal governo al Parlamento ha poi ribadito Padoan. "La natura precauzionale della misura spiega la dimensione della cifra dei 20 miliardi, è una cifra a nostro avviso sufficiente a dare un impatto segnaletico ma non esagerato perché indurrebbe a pensare che la situazione di gravità del sistema finanziario italiano sia più grave di quella che è e non lo è", ha infine puntualizzato il ministro. cOS-iNT5