Il procedimento per la Brexit partirà entro fine marzo

Stoccolma, 14 feb. (askanews) - Il Regno Unito dovrebbe lanciare fra l'11 e il 31 marzo il procedimento formale di divorzio dall'Unione europea: lo ha detto a Stoccolma David Davis, ministro britannico per la Brexit. Interpellato sull'eventualità che l'articolo 50 del trattato di Lisbona sia attivato in occasione del summit dell'Ue del 9 e 10 marzo a Bruxelles, Davis ha risposto che sarebbe troppo presto. "Il 9 o il 10 marzo non è una data che prendo in considerazione per quanto riguarda il nostro calendario. Abbiamo sempre parlato della fine di marzo", ha dichiarato. Il governo attende ancora che la Camera dei Lord adotti il progetto di legge sulla Brexit che conferisce al Primo ministro Theresa May il potere di attivare questo articolo 50. La Camera dei Comuni lo ha già fatto il 9 febbraio. "Prevedo che la questione sarà risolta nei tempi da noi auspicati, prima della fine di marzo", ha sottolineato Davis. "Pertanto sono convinto che lo faremo prima della data limite del nostro calendario". Il ministro si è anche detto fiducioso che il governo riuscirà a portare a termine i negoziati entro i due anni previsti dai trattati. "Vogliamo riuscire in due anni a concludere la questione. Abbiamo detto che potremmo avere alcune cose da implementare in un secondo momento, ma pensiamo che in due anni" sia possibile portare a compimento il processo, ha spiegato. Aer