Il presidente della Toscana Rossi lascia il Pd

Firenze, 20 feb. (askanews) - Ho intenzione di "rispedire la mia tessera del Pd alla sezione cui sono iscritto, tra l'altro l'avevo rinnovata da poco, con una lettera di spiegazioni, e magari anche di andare a trovare il segretario locale". Lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Toscana, a RainNews 24.

"Noi iniziamo un altro percorso" ha proseguito Rossi, "dispiaciuti, ovviamente, perché potevamo stare insieme se le nostre idee fossero state prese minimamente in considerazione". "Ma ci è stato detto che non è così - ha aggiunto Rossi - vuol dire che non c'è spazio in questo partito. Emiliano ha fatto un ultimo generosissimo tentativo, ne prendiamo atto senza rancori, senza bisogno di continuare questo patema e drammone. Bisogna mantenere il rispetto, anche da posizioni diverse", ha concluso Rossi. Int9