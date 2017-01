Il premier canadese Trudeau sulla strage in moschea: rispondiamo con l'amore

Ottawa, 30 gen. (askanews) - Il Canada risponderà alla strage terroristica di ieri in una moschea del Quebec "con l'amore e la compassione". Così si è espresso il Primo ministro canadese Justin Trudeau. "Non risponderemo alla violenza con la violenza. Di fronte alla paura e all'odio, risponderemo sempre con l'amore e la compassione", ha aggiunto davanti ai deputati.

"E' un atto terrorista contro il Canada e tutti i canadesi", ha detto il capo del governo parlando dell'attentato che ha provocato sei morti e otto feriti. "Noi siamo con loro", ha dichiarato il primo ministro a proposito dell'oltre milione di canadesi di confessione musulmana. "Trentasei milioni di canadesi hanno il cuore spezzato. Voglio che questa gente sappia che qui sono a casa loro". "Porteremo il lutto di questo attacco devastante e poi intraprenderemo il cammino della guarigione come comunità, come Paese e famiglia", ha aggiunto Trudeau affermando che i canadesi non si lasceranno "intimidire". Ihr/Int2