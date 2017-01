Il Pd segnala alla polizia una pagina FB che augura la morte a Renzi

Roma, 6 gen. (askanews) - "Auguriamo la morte a Matteo Renzi". E' il nome di una pagina Facebook che contiene minacce all'ex premier e ha destato perciò allarme al Nazareno. La pagina, a quanto si apprende, sarà segnalata dal Partito democratico alla polizia postale. L'immagine scelta per il profilo dell'utenza è quella di Benito Mussolini in alta uniforme. E il gestore della pagina, dietro anonimato, risponde ai messaggi di chi lo invita a eliminare l'account: "Mi sono stufato di tutte queste prese in giro, leggete e se volete contraddire fatelo. Ma niente minacce e insulti". E ancora: "Non è mica una colpa esprimere un desiderio...". Pol/Int2