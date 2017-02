Il Papa dice che in Vaticano c'è corruzione (ma lui è sereno)

Città del Vaticano, 9 feb. (askanews) - "Qual è la sorgente della mia serenità? No, non prendo pastiglie tranquillanti!". Papa Francesco lo scorso 25 novembre ha ricevuto 140 Superiori Generali di Ordini e Congregazioni religiose maschili (Usg), riuniti alla fine della loro 88a Assemblea Generale. Il colloquio si svolse a porte chiuse e la sala stampa vaticana non ha mai diffuso il testo del botta-e-risposta. Ora la Civiltà cattolica - quindicinale dei gesuiti diretto da padre Antonio Spadaro che sabato prossimo manda pubblica il numero 4000 e i cui redattori proprio oggi vengono ricevuti dal Pontefice gesuita - riporta le domande dei religiosi e le risposte del Papa.

"Gli italiani - ha risposto il Papa a chi gli domandava del segreto della sua serenità, nel colloquio anticipato dal Corriere della Sera - danno un bel consiglio: per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo. Io non ho problemi nel dire che questa che sto vivendo è un'esperienza completamente nuova per me. A Buenos Aires ero più ansioso, lo ammetto. Mi sentivo più teso e preoccupato. Insomma: non ero come adesso. Ho avuto un'esperienza molto particolare di pace profonda dal momento che sono stato eletto. E non mi lascia più. Vivo in pace. Non so spiegare. Per il conclave, mi dicono che nelle scommesse a Londra ero nel numero 42 o 46. Io non lo prevedevo affatto. Ho pure lasciato l'omelia pronta per il Giovedì santo . Nei giornali si diceva che ero un king maker, ma non il Papa. Al momento dell'elezione io ho detto semplicemente: 'Signore, andiamo avanti!'. Ho sentito pace, e quella pace non se n'è andata. Nelle Congregazioni Generali si parlava dei problemi del Vaticano, si parlava di riforme. Tutti le volevano. C'è corruzione in Vaticano. Ma io sono in pace. Se c'è un problema, io scrivo un biglietto a san Giuseppe e lo metto sotto una statuetta che ho in camera mia. È la statua di san Giuseppe che dorme. E ormai lui dorme sotto un materasso di biglietti! Per questo io dormo bene: è una grazia di Dio. Dormo sempre sei ore. E prego. Prego a mio modo. Il breviario mi piace tanto e mai lo lascio. La Messa tutti i giorni. Il rosarioà. Quando prego, prendo sempre la Bibbia. E la pace cresce. Non so se questo è il segreto... La mia pace è un regalo del Signore. Che non me la tolga! Credo che ciascuno debba trovare la radice dell'elezione che il Signore ha fatto su di lui. Del resto, perdere la pace non aiuta affatto a soffrire. I superiori devono imparare a soffrire, ma a soffrire come un papà. E anche a soffrire con molta umiltà. Per questa strada si può andare dalla croce alla pace. Ma mai lavarsi le mani dai problemi! Sì, nella Chiesa ci sono i Ponzio Pilato che se ne lavano le mani per stare tranquilli. Ma un superiore che se ne lava le mani non è padre e non aiuta".