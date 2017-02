Il Papa dice che c'è il diavolo negli abusi sessuali dei preti sui minori

Città del Vaticano, 9 feb. (askanews) - "Pare che su 4 persone che abusano, 2 siano state abusate a loro volta. Si semina l'abuso nel futuro: è devastante". Lo ha detto Papa Francesco, a quanto riportato dalla Civiltà cattolica e anticipato dal Corriere della Sera, ai superiori religiosi (Usg) ricevuti a porte chiuse a novembre. "Se sono coinvolti preti o religiosi, è chiaro che è in azione la presenza del diavolo che rovina l'opera di Gesù tramite colui che doveva annunciare Gesù. Ma parliamoci chiaro: questa è una malattia. Se non siamo convinti che questa è una malattia, non si potrà risolvere bene il problema. Quindi, attenzione a ricevere in formazione candidati alla vita religiosa senza accertarsi bene della loro adeguata maturità affettiva. Per esempio: mai ricevere nella vita religiosa o in una diocesi candidati che sono stati respinti da un altro seminario o da un altro Istituto senza chiedere informazioni molto chiare e dettagliate sulle motivazioni dell'allontanamento". Ska/Int9