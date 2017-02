Il Milan vince a Bologna in 9, Montella: "Vittoria epica"

Roma, 9 feb. (askanews) - Il Milan sbanca Bologna 1-0 nel recupero della diciottesima giornata del campionato di serie A con un gol di Pasalic all'89' su una magia di Deulofeu. Una vittoria che ha il sapore dell'impresa per la squadra rossoblu costretta in inferiorità numerica dal 12' della ripresa per le espulsioni di Paletta e Kucka. Raggiante Vincenzo Montella a fine gara: "Ci sono momenti della stagione in cui devi dimostrare quel qualcosa in più e oggi lo abbiamo fatto - dice il tecnico rossonero -: abbiamo fatto vedere l'anima di questa squadra e, a giudicare l'andamento della partita, possiamo anche dire di averla meritata questa vittoria. All'inizio potevamo andare in vantaggio, poi quando siamo rimasti in dieci abbiamo comunque mantenuto l'equilibrio e non abbiamo mai smesso di credere di poter vincere anche in 10, come pure ho detto ai ragazzi: avevamo l'ambizione di farcela e siamo riusciti in qualcosa di epico. Questa è una vittoria che vale molto più di 3 punti...". Grazie a questo successo il Milan sale a 40 punti in classifica a ridosso di Inter e Atalanta che ne hanno 40 ed in zona Euroa League. Adx