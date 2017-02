Il Milan batte la Fiorentina, Montella: "E' per Berlusconi"

Roma, 20 feb. (askanews) - Il Milan ha battuto 2-1 la Fiorentina nell'ultimo posticipo della 25ma giornata del campionato di serie A.. Rossoneri avanti con Kucka al 17', pari di Kalinic tre minuti dopo e gol vittoria di Deulofeu al 31'. "Questa è una vittoria meritata contro una squadra forte che ci ha fatto soffrire- il commento di Montella - Hanno tenuto la palla per il 70% nel secondo tempo ma non ricordo tiri in porta. Con le dirette concorrenti per l'Europa per il momento non abbiamo mai perso. Forse psicologicamente la squadra ha subito il ricordo delle sconfitte immeritate contro Udinese e Samp, ma questa vittoria vale di più perché era uno scontro diretto". La dedica è per Silvio Berlusconi: "L'ultima gara del Milan di Berlusconi a San Siro? Non so se sarà davvero così ma la squadra vuole dedicare questa vittoria al Presidente e a questa dirigenza. Siamo contenti di aver fatto questo piccolo regalo". Con questa vittoria la squadra di Montella resta settima ma sale a 44 punti, quattro in piu' dei viola ottavi. Adx