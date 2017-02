Il Louvre è il museo più frequentato, ma perde visitatori

Parigi, 3 feb. (askanews) - Il Louvre, teatro di un attacco di matrice islamica contro militari in servizio di sorveglianza, è il museo più frequentato al mondo con 7,3 milioni di visitatori nel 2016, di cui il 75% stranieri. Gli americani sono i più numerosi, seguiti da cinesi, britannici, spagnoli e italiani. Anche se ha conservato il primo posto il Louvre ha perso il 15% di visitatori l'anno scorso. Un calo in linea con la diminuzione del numero di turisti stranieri a Parigi dopo gli attentati. Se gli americani sono diminuiti del 18%, sono soprattutto i giapponesi (-61%), i cinesi (-31 %) e i brasiliani (-47 %), che hanno disertato la capitale francese. Negli ultimi due anni, il celebre museo ha perso due milioni di visitatori, un trend che potrebbe rimettere in forse il primato del più visitato a vantaggio dei grandi musei anglo-sassoni. Il museo ha dovuto fare i conti anche con le inondazioni dello scorso giugno che hanno costretto la direzione del museo a ordinare quattro giorni di chiusura (150.000 a 200.000 visitatori in meno). Il museo del Louvre espone opere dell'arte occidentale dal Medioevo al 1848, delle civiltà antiche e delle arti islamiche. Le collezioni sono ripartite in otto dipartimenti. Dopo un inizio 2016 difficile, il Louvre assiste da due mesi, come la maggior parte dei musei parigini, ad un aumento del numero di visitatori che dovrebbe proseguire nel 2017. Il museo punta su una grande esposizione dedicata a Vermeer e ai pittori olandesi del suo tempo e su una retrospettiva del caravaggesco Valentin de Boulogne. Ihr-int4