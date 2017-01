Il legale di Moretti dice che la sentenza per la strage di Viareggio è populista

Lucca, 31 gen. (askanews) - "Esprimo parziale soddisfazione per l'assoluzione di Mauro Moretti come ex ad di Ferrovie e per l'assoluzione della società Ferrovie. Registro poi come scandaloso l'esito del processo e rilevo il frutto del populismo che trasuda dal resto della sentenza". Lo ha detto l'avvocato Armano D'Apote, legale difensore di Mauro Moretti e delle Ferrovie, dopo la lettura della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca per la strage ferroviaria di Viareggio. Xfi/Int2