Il killer del catamarano in fuga, ex pm Pomarici: responsabilità è portoghese

Milano, 21 feb. (askanews) - "La responsabilità è delle autorità portoghesi. Si parla tanto della giustizia italiana, ma se avessimo fatto noi una cosa del genere ci avrebbero massacrato. Con tutta la fatica che abbiamo fatto per prenderlo, ora chi lo dice ai familiari della vittima?". Questo il commento di Ferdinando Pomarici, ex pm di Milano ormai in pensione che si occupò della vicenda quando era coordinatore del dipartimento esecuzione pene, sulla decisione delle autorità portoghesi di scarcerare Pippo De Cristofaro, il 63enne ribatezzato "il killer del catamarano" che nel giugno del 1988 aveva ucciso a colpi di machete la skipper pesarese Annarita Curina e che per quel delitto fu condannato all'ergastolo nel 1991. Sull'uomo, come riferisce un articolo pubblicato oggi da "Il Corriere della Sera", pendono due mandati di arresto europei: il primo disposto dalla Procura di Ancona relativo alla condanna all'ergastolo, e il secondo da quella di Milano legata all'evasione dal carcere di Opera del 2007. De Cristofaro venne arrestato a maggio scorso a Lisbona per possesso di documenti falsi dopo la seconda clamorosa evasione dal penitenziario di Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba, messa a segno nel 2014 grazie a un permesso premio. A ottobre scorso, il colpo di scena: nonostante la richiesta di estradizione presentata dalle autorità italiane, dopo meno di cinque mesi di detenzione è stato scarcerato per "decorrenza dei termini della custodia cautelare". Secondo Pomarici, ex titolare del fascicolo su De Cristofaro poi ereditato dal pm Andrea Fraioli, Lisbona sapeva del mandato di arresto europeo e doveva estradarlo in Italia. Il problema, sempre stando a quanto riferisce il quotidiano di Via Solferino, è tutto giuridico: la scarcerazione sarebbe dovuta esclusivamente all'ipotesi di reato (ossia possesso di documenti falsi) che aveva portato al suo arresto in territorio portoghese. Inoltre il codice penale portoghese non prevede il carcere a vita. (segue) Fcz MAZ