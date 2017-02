Il Giappone introdurrà i limiti alla pesca del tonno rosso

Roma, 18 feb. (askanews) - L'Agenzia per la pesca giapponese intende introdurre nelle penalità per coloro che violeranno le restrizioni alla quantità di tonno rosso pescato nell'Oceano Pacifico. La prelibata specie sta sperimentando un repentino calo della popolazione a causa della pesca eccessiva, soprattutto da parte dei giapponesi che ne sono ghiotti in forma di sushi e sashimi. Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Jiji, da aprile verranno posto dei limiti al pescato sulla base di valutazioni scientifiche rispetto alla popolazione. Chi li violerà andrà incontro a multe e persino a pene detentive fino a tre anni. Mos MAZ