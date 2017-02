Il Garante ha detto che i sindacati dei tassisti hanno violato le norme sullo sciopero

"Far cessare ogni disservizio"

Roma, 16 feb. (askanews) - Le sigle sindacali dei tassisti hanno violato le norme sullo sciopero. Lo afferma il Garante degli scioperi dopo i blocchi del servizio taxi in alcune città dal 15 febbraio. L'authority "ha scritto alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative eccependo la violazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo del preavviso di 10 giorni, della mancata predeterminazione della durata dell'astensione e del mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili". L'Autorità di garanzia ha anche invitato i sindacati "a porre in essere le iniziative idonee a far cessare ogni disservizio, adoperandosi fattivamente affinchè i propri iscritti rispettino scrupolosamente le previsioni contenute nella legge". Glv/Int2