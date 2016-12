"Il fondo da 20 miliardi per Monte dei Paschi è sufficiente"

Roma, 27 dic. (askanews) - Il perimetro del fondo salva-risparmio da 20 miliardi istituito dal governo "è stato disegnato in modo ampiamente sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergere dalle situazioni attualmente sotto osservazione da parte delle istituzioni". E' quanto precisano fonti del ministero dell'Economia alla luce dei dubbi sulla adeguatezza del fondo salva-risparmio, sollevati dopo che la Bce ha indicato in 8,8 miliardi il fabbisogno di capitale necessario a Mps. Cip/Int2