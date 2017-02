Il figlio di Muhammad Ali fermato in aeroporto per bando Trump

Washington, 25 feb. (askanews) - Il figlio della leggenda della boxe Muhammad Ali è stato fermato e trattenuto per due ore dagli agenti del servizio immigrazione in un aeroporto della Florida all'inizio di febbraio, a causa delle restrittive misure di controllo sull'immigrazione imposte dalla nuova amministrazione di Donald Trump. Stando a quanto raccontato dall'amico e legale di famiglia Chris Mancini al Louisville Courier-Journal, Muhammad Ali Jr., 44 anni, e la madre Khalilah Camacho-Ali, seconda moglie di Muhammad Ali, erano allo scalo di Fort Lauderdale il 7 febbraio scorso, di ritorno dalla Giamaica, quando sono stati fermati a causa dei nomi arabi. Mancini ha precisato che la donna è stata rilasciata dopo aver mostrato agli agenti della dogana una fotografia che la ritraeva insieme all'ex marito, mentre Ali Jr. è stato trattenuto per due ore, durante le quali gli è stato più volte chiesto "da dove arriva il tuo nome?", "sei musulmano?". Quando ha risposto che, come il padre, era di fede islamica, gli agenti lo hanno sottoposto a più approfondito interrogatorio. "Per la famiglia Ali, è evidente che quanto accaduto è direttamente collegato alle iniziative di Trump per bandire i musulmani dagli Stati uniti", ha detto il legale al Courier-Journal, facendo riferimento all'ordine esecutivo emesso da Trump lo scorso gennaio, che vieta l'ingresso negli Usa, per 90 giorni, ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana. L'ordine è stato temporaneamente sospeso da una corte federale. Mancini ha aggiunto che la famiglia Ali sta cercando di capire quante siano le persone che hanno vissuto un'esperienza simile e sta valutando di presentare una causa federale. (fonte Afp) Sim MAZ