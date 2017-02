Il consigliere di Trump Flynn pagato dai russi

New York, 2 feb. (askanews) - Accettando di partecipare dietro compenso a un party dell'emittente televisiva russa RT, a cui era presente anche Vladimir Putin, il neo consigliere americano alla Sicurezza nazionale Mike Flynn potrebbe aver violato la legge, anche se all'epoca dei fatti non era più un generale dell'esercito. A dirlo sono alcuni democratici membri di sei importanti commissioni alla Camera, che hanno scritto al Pentagono chiedendo in una lettera l'accesso ai documenti relativi alla cifra versata dalla rete russa a Flynn nel 2014. Secondo loro, che desiderano avere accesso anche a tutte le comunicazioni tra lui e la Russia o qualsiasi altro funzionario straniero, RT è "il braccio propagandistico del governo russo".

Ai funzionari del governo Usa - membri dell'esercito in pensione inclusi - non è consentito accettare pagamenti diretti o indiretti da parte di un governo straniero. Nella lettera inviata al Pentagono si fa però presente che Flynn, dopo aver lasciato l'esercito, ha iniziato ad apparire regolarmente come opinionista su RT e non ha mai fatto mistero di essere stato pagato per partecipare a una cena di gala nel dicembre 2015 durante la quale era seduto accanto al presidente russo. Nella lettera viene citata la "Emoluments Clause", la clausola della Costituzione americana sui compensi che vieta agli alti funzionari di accettare denaro o regali da Paesi stranieri.

"Il dipartimento della Difesa ha chiarito che questo divieto va applicato anche ai membri dell'esercito in pensione", recita la lettera. L'ultima posizione ricoperta da Flynn nella sua carriera militare trentennale è stata quella di direttore della Defense Intelligence Agency (Dia) sotto Barack Obama. La sua nomina a consigliere alla Sicurezza nazionale da parte del 45esimo presidente Donald Trump è stata osteggiata dai democratici in parlamento proprio per i suoi legami con la Russia e per le fotografie di quella cena di gala in cui era seduto accanto a Putin. In un report di gennaio, le agenzie d'intelligence statunitensi hanno riferito che la rete televisiva in questione era controllata da vicino dal Cremlino. Appunto una specie di "braccio propagandistico" del governo moscovita, come l'hanno definita i democratici che hanno presentato la loro richiesta al Pentagono. Tra questi, i capi delle commissioni Intelligence, degli Affari esteri e delle Forze armate. A24/Spa/Coa