Il Camerun vince la Coppa d'Africa, battuto l'Egitto 2-1

Roma, 6 feb. (askanews) - Trionfo camerunese a Libreville nella finale della 31esima Coppa d'Africa. Quinto titolo per i leoni indomabili nella finale con l'Egitto in rimonta, 2-1, grazie a un guizzo nel finale di Aboubakar. Erano quindici anni che il Camerun non riusciva a vincere il titolo. Un titolo meritatissimo visto che la squadra del belga Higo Bros ha fatto fuori tutte la favorite del torneo salvo l'Algeria: Senegal ai quarti, Ghana in semifinale e adesso i Faraoni di Salah ed Hector Cuper. L'egitto passa al 21': assist di Salah e violento destro del centrocampista dell'Arsenal Elneny che firma il vantaggio. Il pareggio al 59' grazie a un colpo di testa da centro area di N'Koulou. Il gol partita del nuovo entrato Aboubakar all'88': stop di petto al limite dell'area, sombrero tra due difensori egiziani e rasoiata vincente. Adx